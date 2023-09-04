04 сентября 2023, 21:04
Роскомнадзор объяснил, что сбои в работе YouTube не связаны с действиями ведомства
Роскомнадзор: сбои в работе YouTube в России не связаны с действиями ведомства
Неполадки в работе видеохостинга YouTube не связаны с действиями Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщения пользователей Сети о сбоях в работе YouTube начали поступать около 16:00 по московскому времени. Сервис отслеживания неполадок Downradar зафиксировал свыше трех тысяч отчетов о проблемах с деятельностью видеохостинга.
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«Не связано», — заявили в ведомстве, отвечая на вопрос о причастности Роскомнадзора к неполадкам.
На сбои пожаловались жители Москвы и Подмосковья, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщил RT.
Ранее россияне рассказали о проблемах в работе Google. Пользователи указали на медленную работу Google Play, YouTube и поисковика. Сбои наблюдались в течение двух дней.
Роскомнадзор
YouTube
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