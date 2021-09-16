Роскомнадзор обещал не нарушать тайну связи в борьбе с серыми SIM-картами

Операторы должны передавать Роскомнадзору данные о корпоративных абонентах. В ведомстве газете «Известия» заявили, что для передачи сведений будет использоваться защищенный канал связи, группы данных будут храниться отдельно и удаляться после окончания проверки.

Речь идет об информации о зарегистрированных на юридические лица и индивидуальных предпринимателей SIM-картах. Сведения о последних надо передавать регулятору согласно принятым в декабре 2020 года поправкам (ФЗ-533) в закон «О связи», цель которого — борьба с серыми номерами.

«Все данные о фактах оказания услуг связи будут запрашиваться только на время проведения проверки. Группы данных будут храниться отдельно и удаляться после окончания проверки. Для передачи данных будет организован защищенный канал связи. Таким образом, предоставление операторами сведений в рамках закона соответствует требованиям соблюдения тайны связи, — рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор обязан проводить мониторинг достоверности сведений о корпоративных абонентах, которые внесли операторы. Ведомство подчеркнуло, что список запрашиваемых у операторов связи данные минимален. В него не входит информация о разговорах абонентов и о содержании их сообщений.

В Роскомнадзоре выразили уверенность, что выполнение операторами этих требований поможет уменьшить число мошеннических звонков, которые проводятся с серых SIM-карт.

По данным агентства Telecom Daily, издания сегодня в России остается около 11 миллиона серых SIM-карт. Еще два года назад их было 17 миллионов.