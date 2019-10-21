Роскомнадзор нашел замену блокировкам в Сети

Методы регулирования российского интернета планируют изменить. Нарушителей будут не блокировать, а начнут выписывать им крупные штрафы. Об этом на конференции в Китае заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам главы надзорного ведомства, сейчас в России обсуждают соответствующий законопроект. «Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают «экономическим рублем» — таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство», — цитирует Жарова ТАСС. Также он отметил, что это решение стало бы серьезным и эффективным шагом вперед.

Александр Жаров объяснил, что сейчас интернет активно меняется, появляются новые методы шифрования и сети пятого поколения. Это ставит перед государственными органами задачу — добиваться от компаний соблюдения законов страны. Это касается не только России, но и всех государств мира, уверен Жаров.

Он отметил действия Китая в плане регулирования работы интернета. Россия и КНР используют разный подход, но у азиатской страны есть чему поучиться.

«Безусловно, регулирование в РФ мягче, мы работаем по принципу „белого списка“: все, что не запрещено, разрешено, но очевидно, что с точки зрения технологий, нам есть чему поучиться у наших китайских коллег», — привело РИА «Новости» слова Жарова.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступал на шестой Всемирной конференции по управлению интернетом, которая проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. Участие в ней принимают более 1,5 тысячи представителей правительства, научных и деловых кругов, общественных и научных кругов. Они обсуждают вопросы цифровой безопасности и перспективы развития цифровой экономики.