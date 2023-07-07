Общество 07 июля 2023, 14:42 Роскомнадзор нашел в соцсетях и мессенджерах почти 300 тысяч деструктивных материалов Роскомнадзор с начала СВО нашел 270 тысяч деструктивных материалов, большинство запретил РИА «Новости»

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В Рунете с февраля 2022 года нашли 270 тысяч деструктивных материалов. Большинство из них заблокировали, объявил на заседании научно-технического совета заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Об этом сообщил ТАСС.

«За период СВО выявили 270 тысяч деструктивных материалов, большая их часть удалена или заблокирована», — сказал он.

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Большинство сообщений с запрещенной информацией нашли в мессенджерах и соцсетях. Вадим Субботин сказал, что их авторы преследовали разные цели в кратко- и среднесрочной перспективе. Одни пытались реализовать мошеннические схемы, другие занимались дестабилизацией общества, третьи распространяли информацию точечно среди определенной группы людей.

Советник генерального директора Главного радиочастотного центра по научно-техническому развитию Евгения Рыжова, которая тоже участвовала в заседании, сказала, что западные страны строили свои информационные кампании на основе научных исследований о психологическом влиянии. Она предложила создать в России центр когнитивной безопасности, чтобы проводить собственные изыскания в этой области.

В кулуарах конференции «Локальное радио: инновации и перспективы» Вадим Субботин заявлял, что Роскомнадзор заблокировал 206 тысяч сайтов с фейками о спецоперации и призывами к протестам.