facebook_pixel
    31 мая 2022, 15:09

    Роскомнадзор начал замедлять трафик YouTube в России — СМИ

    14News: Роскомнадзор начал замедлять трафик YouTube в России

    Оксана Кириллова

    Роскомнадзор приступил к замедлению трафика YouTube в России. Об этом сообщило в Telegram издание 14News со ссылкой на источник в якутском управлении РКН.

    Роскомнадзор начал замедлять трафик YouTube в России — СМИ

    Официальных сообщений от ведомства на этот счет пока не поступало.

    Еще в начале марта СМИ сообщали, что Роскомнадзор может замедлить доступ к видеохостингу в России в ответ на блокировку RT и Sputnik. Медиадиректор SA Media Group Никита Прибыловский тогда отметил, что возможная блокировка YouTube прежде всего повлияет на бизнес, то есть на тех, для кого платформа является рекламной площадкой и источником дохода.

    Согласно информации исследователькой компании MediaScope, месячная аудитория YouTube среди россиян старше 12 лет в январе 2022 года достигла 89,4 миллиона человек. Средний охват в день составил 45,3 миллиона пользователей.

    В конце мая Роскомнадзор заявил, что Google плохо фильтрует запрещенный в России контент — не удаляет до трети ссылок на него. В частности сообщалось, что YouTube не удалил около пяти тысяч таких материалов, в основном содержащих призывы к экстремизму.