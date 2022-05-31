Роскомнадзор приступил к замедлению трафика YouTube в России. Об этом сообщило в Telegram издание 14News со ссылкой на источник в якутском управлении РКН.

Официальных сообщений от ведомства на этот счет пока не поступало.

Еще в начале марта СМИ сообщали, что Роскомнадзор может замедлить доступ к видеохостингу в России в ответ на блокировку RT и Sputnik. Медиадиректор SA Media Group Никита Прибыловский тогда отметил, что возможная блокировка YouTube прежде всего повлияет на бизнес, то есть на тех, для кого платформа является рекламной площадкой и источником дохода.

Согласно информации исследователькой компании MediaScope, месячная аудитория YouTube среди россиян старше 12 лет в январе 2022 года достигла 89,4 миллиона человек. Средний охват в день составил 45,3 миллиона пользователей.

В конце мая Роскомнадзор заявил, что Google плохо фильтрует запрещенный в России контент — не удаляет до трети ссылок на него. В частности сообщалось, что YouTube не удалил около пяти тысяч таких материалов, в основном содержащих призывы к экстремизму.