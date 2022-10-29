Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России | 360°

Общество 29 октября 2022, 23:48 Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России Роскомнадзор: блокировка доступа к Telegram в России в настоящее время исключена РИА "Новости"

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Роскомнадзор сообщил о том, что блокировка мессенджера Telegram в России сейчас исключена. Сообщение ведомство разместило в официальном Telegram-канале.

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — указано в посте Роскомнадзора.

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Ранее появилась информация о том, что домен t.me, который принадлежит Telegram, блокируется Роскомнадзором. Как отмечалось, это сделано это по требованию Генеральной прокуратуры. После сообщения надзорного ведомства запись из реестра исчезла.

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Несколькими днями ранее на этой неделе пользователи Telegram в России пожаловалась на сбои в работе мессенджера. В Москве у около 77% юзеров возникли проблемы с его работоспособностью. Сбой в работе заметили примерно 14% пользователей, еще 5% указали на трудности в доставке сообщений. Больше всего жалоб, как отмечалось, поступало из Хабаровска, Краснодара, Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Уфы.