Роскомандзор обвинил Google в шантаже и давлении на суд

Компания Google заявила о том, что неблагоприятное решение суда в споре с телеканалом «Царьград» отразится на российских пользователях. Роскомнадзор расценил это как попытку шантажировать государство.

Ведомство сочло неприемлемым, когда в споре одна из бизнес-структур угрожает безопасности россиян и оказывает давление на суд, сообщила газета «Известия».

Речь идет о заявлении представителей Google об отказе удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, в случае проигрыша в суде телеканалу «Царьград». Его аккаунт на YouTube компания заблокировала в июле прошлого года.

«Ради реализации своих коммерческих интересов Google готова подвергнуть опасности жизнь и здоровье пользователей интернета из России, в том числе детей и подростков», — подчеркнули в регуляторе.

В Google объяснили, что никогда сознательно не ставили работу в России в зависимость от исхода спора с «Царьградом», компания намерена продолжать свою деятельность в стране. Однако в случае наложения непропорционально большого штрафа, установленного в решении суда, существование «Google Россия» может стать вынужденно невозможным, то есть любое взаимодействие с ней может быть затруднено, добавили в пресс-службе корпорации.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что поведение IT-гиганта можно также трактовать как давление на суд и неуважение к нему. По ее словам, ранее с шантажом и ультиматумами сталкивались индийское и китайское правительства.

В других странах такие прецеденты заканчиваются тем, что рано или поздно IT-гиганты вступают в диалог с государством и начинают следовать законам. По итогу тоже самое произойдет с Google в России, заключила Мизулина.