Роскачество выявило проблемы фитнес-браслетов

Эксперты Роскачества протестировали фитнес-браслеты. Оказалось, что далеко не все они предоставляют точные данные, а идеального решения, исходя из цены и функций, не существует.

«Для владельцев фитнес-браслетов в первую очередь важны наличие функций подсчета шагов и сердечного ритма, а также заряд батареи. Возможность отвечать на сообщения из соцсетей и принимать звонки для пользователей играет второстепенную роль. По сравнению со смарт-часами фитнес-браслеты сделаны из более дешевых материалов и обладают ограниченным набором умных функций, поэтому и по цене они ниже смарт-часов», — объяснил начальник департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский.

Эксперты Роскачества проверили десять моделей фитнес-браслетов шести брендов. Оценивались 237 показателей по семи категориям: контроль физической активности, управление смартфоном, качество сборки, удобство пользования, приложение, функциональность, батарея.

Источник фото: Роскачество

Оказалось, что лучше всего фитнес-браслеты подсчитывают шаги при беге. Хуже всего они справляются с этим при повседневной активности. Например, за шаг некоторые модели засчитывали перелистывание страницы книги или другое движение запястья.

Эксперты удивились, что лучше всего заряд батареи держит одна из самых простых и недорогих моделей из представленного списка. Максимум без подзарядки у исследованных моделей составлял 11 дней, минимум — 3,5.

Что касается взаимодействия со смартфонами, то фитнес-браслеты оповестят о сообщении, напомнят о встрече, но управлять музыкой и камерой на смартфоне, отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах они не могут.

Эксперты пришли к выводу, что самые удобные и простые в использовании приложения имеют фитнес-браслеты Galaxy Fit e и две модели Fitbit: Charge 3 и Inspire HR.