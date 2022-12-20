Общество 20 декабря 2022, 14:53 Роскачество выявило превышение фенола в популярной детской игрушке Роскачество предложило ужесточить требования для реализации игрушек «Хагги Вагги»

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Среди российских детей пользуется популярностью игрушка «Хагги Вагги». Однако мало кто из родителей знает, что она не имеет сертификата соответствия в качестве игрушки и может навредить здоровью ребенка. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Роскачество исследовало изделия, которые продаются под видом сувенира. Для этого специалисты отобрали 18 образцов разных торговых марок. В результате они выявили высокое содержание фенола в 90% образцах, что не соответствует индексу токсичности.

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При длительном и регулярном контакте с мягкой игрушкой ребенку грозит сонливость, головные боли, отравление, может появиться аллергическая реакция, отметила она.

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«Для противодействия обороту недоброкачественных изделий Роскачество вынесло рассмотрение этой ситуации на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое запланировано во втором квартале 2023 года», — пояснила Саратцева.

По ее словам, такие изделия не должны продаваться как сувениры. Они должны иметь сертификат соответствия и быть подписаны корректно: или сувениры не предназначены для детей, или игрушка.

Хагги Вагги — персонаж компьютерной игры Poppy Playtime в виде куклы-монстра, который охотится за игроком, бывшим сотрудником фабрики игрушек Playtime Co. Впервые он появился на рынке в 2021 году. С тех пор он стал очень популярным среди детей, из-за чего маркетплейсы начали массово продавать игрушку во всем мире.