Общество 29 марта 2023, 09:36 Роскачество выявило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия» Глава Роскачества Протасов: в 40% роллов «Филадельфия» обнаружили кишечную палочку Unsplash

Читать 360tv в

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия» из числа исследованных. Об этом сообщил «Известиям» глава ведомства Максим Протасов.

«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии)», — отметил Протасов.

Реклама

Он обратил внимание, что специалисты проверили в числе других и блюда из ресторанов премиум-сегмента, а также из торговых сетей и специализированных магазинов. Все роллы грешат превышением допустимого числа микроорганизмов.

Среди возможных причин этого глава Роскачества назвал нарушение правил хранения продуктов и санитарно-гигиенических норм во время приготовления роллов.

На упаковке большинства продукции отсутствовала информация о составе и дате изготовления. Протасов не отнес роллы к числу рыбных продуктов.

В сентябре 2022 года Роскачество обнаружило кишечную палочку в пяти марках сметаны.