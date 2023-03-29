29 марта 2023, 09:36
Роскачество выявило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»
Глава Роскачества Протасов: в 40% роллов «Филадельфия» обнаружили кишечную палочку
Роскачество обнаружило кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия» из числа исследованных. Об этом сообщил «Известиям» глава ведомства Максим Протасов.
«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии)», — отметил Протасов.
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Он обратил внимание, что специалисты проверили в числе других и блюда из ресторанов премиум-сегмента, а также из торговых сетей и специализированных магазинов. Все роллы грешат превышением допустимого числа микроорганизмов.
Среди возможных причин этого глава Роскачества назвал нарушение правил хранения продуктов и санитарно-гигиенических норм во время приготовления роллов.
На упаковке большинства продукции отсутствовала информация о составе и дате изготовления. Протасов не отнес роллы к числу рыбных продуктов.
В сентябре 2022 года Роскачество обнаружило кишечную палочку в пяти марках сметаны.
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