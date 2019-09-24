Роскачество выбрало лучшую воду в бутылках для детей

Роскачество провело исследование детской бутилированной воды. Организация выяснила, какие марки предоставляют покупателям наиболее качественную воду.

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Специалисты изучили образцы 21 производителя. Воду проверили на содержание кишечной палочки, нитратов, тяжелых металлов, энтерококков, наличие нефтепродуктов. Все образцы воды оказались безопасными для употребления. Об этом сказано на сайте Роскачества.

Однако все же нашлись нюансы, которые выявили лучшие марки. Так, важный показатель качества воды — содержание в нем калия. Эксперты считают, что необходимое количество этого вещества в воде для детей колеблется от 2 до 20 миллиграммов на литр.

В этом диапазоне вещество нашли в воде 13 из 21 торговой марки. Стандарту соответствовали продукты брендов «ФрутоНяня», «Святой источник», «Черноголовка», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», «Бабушкино лукошко», AquaKids, «Ашан Baby», «Сенежская малютка», Slavda superkid, «Монастырская».

При этом некоторые производители указывали неправильное количество калия в воде. Ошибочные данные предоставили «Калинов родничок», «Мотя», «Агуша», «Каждый день», Evian, «Архызик».

Роскачество напомнило, что для здоровья ребенка опасен как недостаток калия, так и его излишнее содержание.