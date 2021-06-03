Роскачество: упаковки продуктов оказались больше чем на половину пустыми

Роскачество выяснило, что более чем в 54% упаковок продуктов основной объем составляет воздух. Об этом рассказал руководитель системы Максим Протасов, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Мы посмотрели, насколько лишние упаковки, лишние материалы тратятся в той продукции, которая находится на наших полках. Более чем в 54% упаковки более половины был воздух», — заметил он.

Это говорит о том, что в России достаточно неэффективно тратят ресурсы, обратил внимание Протасов. Ради маркетинговых целей и красивой упаковки производители используют больше пластика и других упаковочных материалов, чем того требуется для потребителя.

По словам Протасова, Роскачество строит общество разумного потребления. В связи с этим сотрудники ведомства доводят до отечественных потребителей информацию об использовании материалов. Благодаря этому люди могут повлиять на производителей, а неэффективное расходование ресурсов снизится.

Ранее в России решили запретить ватные палочки вместе с одноразовым и цветным пластиком. Ежегодно в стране скапливается восемь миллиардов тонн отходов, более 90% мусора захоранивают на полигонах. К 2030 году этот объем хотят сократить на 50%.