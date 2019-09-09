Роскачество: сухие завтраки оказались токсичны

В сухих завтраках, которые продаются на прилавках российских магазинов, обнаружили токсины. Их нашли в товарах пяти торговых марок. Среди исследуемых продуктов лучшими оказались только два.

Специалисты Роскачества проверили 18 торговых марок, предлагающих россиянам сухие завтраки. Результаты были опубликованы на сайте организации.

«В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин — охратоксин А», — отметили в Роскачестве.

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По словам экспертов, охратоксин А характеризуется нефротоксичностью. Он оказывает негативное влияние на почки, в том числе вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания. Связано это с цитотоксическими и канцерогенными свойствами, которыми обладает токсин.

Острые отравления, добавили в организации, случаются крайне редко. Сам охратоксин А мог возникнуть в продуктах, поскольку входное сырье — зерно — не проверяли на наличие микотоксинов.

В сухих завтраках содержание токсина равнялось от 0,0073 до 0,00165 миллиграмма на килограмм при максимально допустимой концентрации охратоксина А в пищевых сортах зерновых на уровне, не превышающем 0,005 миллиграмма на килограмм.

Проверили в Роскачестве 18 брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков, которые наиболее популярны у россиян. Товар исследовали по 222 показателям качества и безопасности. Одна марка была немецкой, еще 17 — от российских производителей.

Требованиям к безопасности и качеству соответствовали два продукта — из России и Германии. Выяснилось, что они также опережают положения стандарта Роскачества.

Тяжелые металлы, пестициды, ГМО и трансизомеры жирных кислот в исследуемых марках не обнаружены. Не выявили в них и патогенных микроорганизмов, искусственных консервантов и красителей.