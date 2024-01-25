Общество 25 января 2024, 16:25 Роскачество: студенты вузов не могут получать социальную стипендию менее 2 227 рублей

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Специалисты Роскачества назвали минимальный размер социальной стипендии. Данные опубликовал News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие выплаты у будущих специалистов, получающих среднее профессиональное образование, не могут быть меньше 809 рублей. В случае студентов вузов — не меньше 2 227 рублей.

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Эксперты также отметили, что ведущие университеты предлагают гораздо более значимые суммы.