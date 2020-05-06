Роскачество: средства для мытья посуды стали хуже

Сотрудники Роскачества проверили моющие средства по 18 показателям качества и безопасности. В исследовании участвовали семь торговых марок. Специалисты сравнили результаты анализа с итогами проверки в 2019 году.

«Качество средств для мытья посуды ухудшилось», — заявили эксперты.

В 2020 году из прошлогодней десятки лучших вышли два бренда. Средство, которое ранее получило первое место, потеряло позиции из-за плохой борьбы с загрязнениями.