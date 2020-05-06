Роскачество: средства для мытья посуды стали хуже
Специалисты Роскачества оценили существующие средства для мытья посуды. По оценкам экспертов, за текущий год их качество ухудшилось.Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.
Сотрудники Роскачества проверили моющие средства по 18 показателям качества и безопасности. В исследовании участвовали семь торговых марок. Специалисты сравнили результаты анализа с итогами проверки в 2019 году.
«Качество средств для мытья посуды ухудшилось», — заявили эксперты.
В 2020 году из прошлогодней десятки лучших вышли два бренда. Средство, которое ранее получило первое место, потеряло позиции из-за плохой борьбы с загрязнениями.