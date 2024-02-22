Общество 22 февраля 2024, 12:48 Роскачество: социальная ипотека предполагает компенсацию оплаты части стоимости жилья

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В пресс-службе Роскачества рассказали RT об условиях оформления социальной ипотеки, которая действует на покупку вторичной недвижимости.

Участниками программы могут стать учителя, уникальные специалисты, врачи, многодетные семьи, а также граждане, стоящие на учете по улучшению жилищных условий.

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«В каждом регионе свои требования. Бывает, что для получения компенсации получатель субсидии должен, например, заключить трудовой договор с госучреждением минимум на 10 лет», — пояснили в организации.

В рамках социальной ипотеки субъект субсидирует ставку по кредиту. Еще один вариант — компенсация оплаты части стоимости жилья до 30-100%