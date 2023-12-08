Общество 08 декабря 2023, 12:50 Роскачество: сотрудники МЧС могут вскрыть захлопнувшуюся дверь только в опасной ситуации

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Сотрудники МЧС могут вскрыть захлопнувшуюся дверь только в случае опасной ситуации, например, когда жилец квартиры оставил внутри включенную плиту или открытый огонь, или дома находятся маленькие дети. Об этом изданию RТ рассказали в Роскачестве.

Как написал «ФедералПресс», такие же правила относятся и к полицейским. Закон запрещает правоохранителям вторгаться в частную собственность. Стражи порядка могут вскрыть дверь, если существует реальная угроза.

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Выдумывать «вескую» причину для открытия не стоит, поскольку придется отвечать за ложный вызов, добавили в ведомстве.