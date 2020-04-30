Роскачество составило рейтинг приложений доставки еды

Во время самоизоляции доставка еды пользуется особым спросом. Специалисты Роскачества решили проверить приложения различных компаний по 43 критериям и составили рейтинг. Первое место в списке заняла программа «Якитории».

Во время исследования сотрудники Роскачества делали заказы в популярных приложениях доставки еды и оценивали их по 43 критериям. Они проверяли удобство пользования программой, информационную безопасность и надежность самого приложения.

Одним из пунктов проверки была оплата заказа. Как выяснилось, все приложения передают платежные данные с использованием платежных шлюзов. Это обеспечивает высокую степень шифрования и защиты.

«88% всех оцениваемых приложений получило по данному критерию наивысший балл (5 из 5), в этих приложениях все данные пользователя передаются с использованием алгоритмов шифрования», — сказано в исследовании.

Еще специалисты проверили наличие в приложениях рекламы, которой ни у кого не оказалось, и удобство использования.

«Поиск блюд через строку поиска реализован у 44% приложений. При этом они предлагают релевантные подсказки по названиям блюд (например, при вводе первых букв слова, к примеру „пиц…“, приложение показывает подсказку со словом „пицца“)», — отметили в Роскачестве.

Также проверялось начилие «корзины», «избранного», «фильтрации блюд по характеристикам» и другие параметры. Лучшим приложением по совокупности всех критериев признали «Якиторию». Затем идут «Папа Джонс» и Delivery Сlub в iOS, а в Android — Delivery Club и «ПиццаСушиВок».