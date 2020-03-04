Роскачество рассказало об уловках продавцов на 8 Марта

Ажиотаж вокруг подарков за неделю до 8 Марта — отличный повод для хитрых продавцов сбагрить лежалый товар по высокой цене. На низкую стоимость подарков лучше не вестись. Лучше самостоятельно сравнить цены, изучить выгодные предложения и никого не слушать в магазине.

«Женщины любят мужчин, которые умеют рисковать, но не когда дело касается покупки подарка к 8 Марта. Берегите свои деньги и не ведитесь на заоблачно низкие цены и маркетинговые уловки», — приводит РИА «Новости» совет Роскачества.

Эксперты организации напомнили, что скидки накануне праздников — это маркетинговый трюк. Продавцы намеренно поднимают цену, а затем покупателю предлагают скидку как раз на разницу. Если в магазине что-то настойчиво предлагают купить в качестве подарка, то, скорее всего, продавец хочет избавиться от товара, который залежался на прилавке. Стоит подумать, а так ли вам нужно то, что магазин пытается впихнуть?

Ранее стало известно, что россиянки больше всего хотят получить в качестве подарка на 8 Марта. На первом месте по популярности оказались ювелирные украшения, на втором — косметика и парфюмерия, а на третьем — сертификаты.