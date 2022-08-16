Роскачество рассказало, как выбрать первый смартфон для ребенка

Нет определенного возраста для покупки смартфона ребенку. При приобретении гаджета нужно понять уровень его зрелости, а также обратить внимание на другие моменты. Об этом рассказали в Роскачестве.

По словам специалистов, до покупки смартфона родители должны ответить себе на вопрос, развито ли у их ребенка чувство ответственности.

«Склонен ли он терять вещи или умеет следить за ними? Ведь если случается, что ребенок забывает вещи дома или в школе, это явный показатель того, что о покупке дорогого мобильного телефона пока не стоит вести речь», — пояснили они.

Также перед вручением устройства важно заранее обговорить правила его использования. Ребенок должен понимать, можно ли ему пользоваться смартфоном перед сном или во время уроков.

«Смартфон не должен превращаться в навязчивую идею и сценарий „не разлей вода“, когда ребенок буквально не выпускает аппарат из рук. Нужно дать понять, что вы можете забрать „игрушку“ в любое время и по любой причине, которая покажется вам объективной», — подчеркнули в организации.

В Роскачестве посоветовали выбирать гаджет с ударопрочным корпусом. Стоит отдать предпочтение моделям с защитой от воды и пыли. Оптимальным размером экрана будет от шести до 6,3 дюйма, а объем аккумулятора от 4000 до 5000 миллиампер-часов