Роскачество рассказало, как выбрать невяжущую хурму

Невяжущую хурму можно выбрать, если знать ее отличия от других плодов этого же вида. В Роскачестве поделились советами о том, как приобрести вкусную хурму в зимний период.

Ярко-оранжевые плоды в Россию доставляют, в большинстве своем, из Азербайджана и Узбекистана, сообщила газета «Известия». Привозят хурму быстро, поэтому дополнительная химическая обработка ей не нужна, а на прилавки она попадает в хорошем состоянии.

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На невяжущие и вяжущие виды хурму делят, принимая в учет содержание в ней органических соединений — танинов. В первом случае плод будет более круглым и уплощенным по форме. Такая хурма жесткая и хрустящая, причем мягкой спустя какое-то время она не становится.

Если хурма вяжет, то обычно она более коническая с виду. Кроме того, она мягкая, поэтому производители предпочитают собирать плоды до созревания. За время транспортировки они «доходят» и становятся слаще.

Вяжущая хурма будет более мягкой, заметила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий, если она дозревает в пакете при комнатной температуре в течение нескольких дней. Быстрее созреть плоду поможет этилен, который выделяется яблоками и бананами.

Хурму специалисты советуют мыть в теплой воде — этого достаточно для ее очистки. В Ягодном союзе обратили внимание на тот факт, что кожица плодов должна быть неповрежденной, иначе в хурму могут попасть вредные микроорганизмы.