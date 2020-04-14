Роскачество рассказало, как выбрать хорошую кукурузу

Роскачество проверило консервированную кукурузу 33 торговых марок. Специалисты объяснили, какой продукт является нормальным, а какой лучше не употреблять.

Продукты проверяли по 47 показателям качества и безопасности. Как рассказали в пресс-службе Роскачества, большинство образцов сделано в России, часть в Белоруссии, Венгрии, Польше, Китае и Таиланде. Одна 100-граммовая банка кукурузы в России стоит от 8,79 до 24,67 рубля.

В качественном продукте должны быть только цельные зерна, никаких початков, частей листьев, шелковистых нитей. Однако 12 марок такие требования не соблюли. Фактическая масса зерен отличалась от стандартов ГОСТа уже у 17 брендов. Еще у семи образцов оказался недопустимый цвет кукурузы.

Два производителя залили зерна мутной жидкостью грязно-желтого цвета, у пяти марок кукуруза оказалась неоднородной. Среди найденных минусов недостаток соли. Его зафиксировали в четырех образцах. Тем не менее вся продукция прошла проверку на безопасность и правильность маркировки.

Ранее Роскачество проверило семь популярных брендов туалетной бумаги. В одном из образцов специалисты нашли бактерии кишечной палочки.