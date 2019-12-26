Роскачество рассказало, как выбрать хорошее импортное вино

Испания, Италия, Грузия, Франция и Абхазия лидируют среди стран-экспортеров вина в Россию. Однако выбирать его стоит не по раскрученному бренду, а руководствоваться ценой, местом покупки и информацией на этикетке.

В Роскачестве посоветовали не гнаться «за громкими именами винных регионов». Советы специалистов опубликованы на сайте организации.

Из испанских вин, занявших первое место по экспорту в 2018 году, можно отыскать напиток хорошего качества и даже выдержанный в дубе. Цена на него будет колебаться в пределах 600-800 рублей. Внимание стоит обратить на регион Риоха.

Среди вин итальянского производства выбирать нужно те, что отмечены маркировкой DOC или DOCG и принадлежат конкретным регионам.

Грузия находится на третьей строке списка по объему поставок вина. Самым продаваемым стало «Киндзмараули».

В рейтинге импорта на четвертом месте оказалась Франция. Продукция из региона Бордо, с которым ассоциируются вина французского производства, в России стоит порядка 400-500 рублей и не всегда оставляет покупателя довольным.

Замкнула пятерку лидеров Абхазия, которая восполняет недостающий объем сырья на виноградниках Молдавии. При этом то же «Апсны» в РФ продается примерно на 70% дороже, чем такой же продукт, разлитый на молдавских предприятиях.

Как выбрать вино

В Роскачестве напомнили, что самые продаваемые абхазские вина делают из винограда сорта «Изабелла». В странах ЕС его нельзя использовать в виноделии, поскольку при брожении ягод выделяется слишком много метанола.

Специалисты посоветовали не гнаться «за громкими именами винных регионов» и напомнили, что есть гораздо менее раскрученные винные страны.

«Хорошим соотношением цены и качества сейчас отличаются вина Португалии», — заметили в Роскачестве. Неплохи вина южных регионов Франции, из Молдавии и Австрии. Во время акций цена на них колеблется в пределах 500 рублей за бутылку.

Собственный импорт вина сейчас активно развивают крупные розничные сети, тем самым снижая цены для покупателей. На распродажах хорошее импортное вино в сетевых магазинах можно приобрести за 300-400 рублей за бутылку.

Чтобы выбрать то, что хочешь, и не пить под видом «Германии» «Молдавию», необходимо читать и этикетку, и контрэтикетку. Иногда на лицевой части указывают одну страну, а сзади уже пишут совершенно другую информацию: от маленького городка в Восточной Европе до какой-нибудь станицы в Ставрополье.

Кстати, если на Новый год выбрать в качестве напитка белое сухое вино, скорее всего, удастся избежать утреннего похмелья.