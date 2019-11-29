Роскачество рассказало, как уберечься от мошенников в «Черную пятницу»

«Под видом акций и скидок они (мошенники — прим. ред.) могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей», — заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Перед переходом по ссылке в онлайн-магазин необходимо проверить доменное имя — оно должно быть без специальных ошибок. Также стоит удостовериться, что сайт использует протокол «https» и имеет действующий сертификат безопасности. Это легко проверить: символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке означают, что все в порядке.

Что касается всевозможных розыгрышей и конкурсов, которые проводят продавцы в «Черную пятницу», то перед участием в них нужно получить максимум информации о призе, его доставке, внимательно прочитать об условиях и использовании персональных данных.