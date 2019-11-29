  • Роскачество рассказало, как уберечься от мошенников в «Черную пятницу»

    29 ноября 2019, 10:45

    Андрей Иванов

    Мошенники традиционно активизируются в Сети в «Черную пятницу». Чтобы не стать жертвой преступников, не нужно переходить на сайты магазинов по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок или социальных сетей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации Роскачества.
    Роскачество рассказало, как уберечься от мошенников в «Черную пятницу»

    Подробнее

    «Под видом акций и скидок они (мошенники — прим. ред.) могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей», — заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

    Перед переходом по ссылке в онлайн-магазин необходимо проверить доменное имя — оно должно быть без специальных ошибок. Также стоит удостовериться, что сайт использует протокол «https» и имеет действующий сертификат безопасности. Это легко проверить: символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке означают, что все в порядке.

    Что касается всевозможных розыгрышей и конкурсов, которые проводят продавцы в «Черную пятницу», то перед участием в них нужно получить максимум информации о призе, его доставке, внимательно прочитать об условиях и использовании персональных данных.