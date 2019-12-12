Роскачество рассказало, как правильно выбрать пиротехнику

Прежде всего, перед покупкой пиротехники необходимо внимательно изучить упаковку — коробка с салютом должна быть целой, без каких-либо повреждений и проколов. Именно от состояния коробки зависит безопасность хранения и транспортировки фейерверка.

«Перед покупкой коробку стоит слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из нее высыпается пиротехнический состав — значит, она повреждена», — приводит агентство текст сообщения Роскачества.

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Также необходимо обратить внимание на указанный интервал между выстрелами. Лучше выбрать тот салют, где этот интервал короче, так как выстрелов может быть немного. Соответственно, время работы пиротехники будет состоять из пауз.

Роскачество планирует протестировать несколько образцов салютов из Китая в ценовом диапазоне от 500 до 1999 рублей. Качество работы пиротехники оценят по 32 показателям, среди которых радиус разлета осколков, уровень шума, стойкость к климатическим воздействиям и падению.