Роскачество рассказало, как правильно пить розовое вино

Специалисты Роскачества объяснили, что розовое вино так популярно из-за своей универсальности. Этот напиток любят те, кто устал от «слишком тяжелого» красного вина и не хочет «слишком легкого» белого.

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В Роскачестве посоветовали не покупать розовое вино в мягких упаковках. По данным организации, качественный продукт производители разливают в прозрачную стеклянную тару, чтобы покупатель мог оценить цвет напитка.

«Для основной массы недорогих розовых вин, представленных на рынке, действует все то же золотое правило: пейте их молодыми в течение года-полутора после бутилирования, в течение года, следующего за годом урожая», — приводит издание слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Также в пресс-релизе приводится совет заслуженного сомелье России Артура Саркисяна. Он рекомендует запивать розовым вином различные салаты, морепродукты, блюда из птицы и нежирного белого мяса, а также различные фрукты и ягоды.