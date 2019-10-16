  • Роскачество рассказало, как правильно пить розовое вино

    16 октября 2019, 11:48

    Андрей Иванов

    Розовое вино обязательно нужно употреблять молодым, в течение года после урожая. Этот напиток идеально подходит к легким блюдам, а также фруктам и ягодам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Роскачество.
    Роскачество рассказало, как правильно пить розовое вино

    Специалисты Роскачества объяснили, что розовое вино так популярно из-за своей универсальности. Этот напиток любят те, кто устал от «слишком тяжелого» красного вина и не хочет «слишком легкого» белого.

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    В Роскачестве посоветовали не покупать розовое вино в мягких упаковках. По данным организации, качественный продукт производители разливают в прозрачную стеклянную тару, чтобы покупатель мог оценить цвет напитка.

    «Для основной массы недорогих розовых вин, представленных на рынке, действует все то же золотое правило: пейте их молодыми в течение года-полутора после бутилирования, в течение года, следующего за годом урожая», — приводит издание слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

    Также в пресс-релизе приводится совет заслуженного сомелье России Артура Саркисяна. Он рекомендует запивать розовым вином различные салаты, морепродукты, блюда из птицы и нежирного белого мяса, а также различные фрукты и ягоды.