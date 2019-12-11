Роскачество рассказало, как не попасться на удочку мошенников во время онлайн-шоппинга

В преддверии Нового года объем онлайн-покупок сильно увеличивается. Роскачество рассказало о том, как не попасться в руки мошенникам.

Сначала надо изучить профиль продавца. Насторожить должен аккаунт, который зарегистрировали несколько дней назад. В таком случае на предоплату соглашаться не нужно. Если же человек будет настаивать, такой диалог лучше прервать.

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«Вы не подписывали договор купли-продажи, не знаете продавца лично, поэтому у вас нет никаких причин ему доверять и высылать задаток до получения товара», — заявили эксперты. Их слова привело РИА «Новости».

Также Роскачество напомнило, что нельзя переходить на портал по подозрительным ссылкам из сообщений в Сети или SMS.

«Мошенники могут прислать ссылку на фишинговую страницу, визуально очень похожую на сайт интернет-площадки, с лжеобъявлением на интересующий вас товар. При этом злоумышленники предложат жертве оформить доставку товара и оплатить его онлайн», — сказано в сообщении Роскачества.

Мошенники могут сделать доменное имя своего ресурса похожим на интернет-адрес известного магазина, поэтому надо быть осторожными при переходе на сайт покупки.

Перед тем, как приобрести товар, его необходимо хорошо проверить. Продавец или курьер должны дать на это достаточное количество времени. Если они отказали в этом, то покупку лучше прервать. В случае приобретения дорогого товара лучше договориться о личной встрече с продавцом и обратить внимание на цену. Стоимость ниже рыночной должна насторожить.

«Даже если продавец действительно продает качественный товар, вполне может быть, что он указал только часть стоимости, а всю цену озвучит уже при встрече или при пересылке товара», — отметили эксперты.