Роскачество рассказало, где производят самые качественные импортные вина

Эксперты Роскачества проверили импортные вина и выяснили, какое самое качественное. Самое большое количество баллов набрали образцы из Испании.

Всего специалисты исследовали 126 вин из 13 стран стоимостью до 1100 рублей.

«Среди стран-лидеров по числу представленных в исследовании образцов наиболее высокий средний балл оказался у вин Испании (хотя традиционные конкуренты — Италия и Франция — уступили испанцам лишь незначительно)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Лучшим вином среди сухих вин и лучшим вином всего исследования стало красное сухое вино из Италии Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti, отметили в пресс-службе. Лидером среди полусухих красных вин стало Le Grand Noir Cabernet Sauvignon из Франции. Лучшее полусладкое красное вино — испанское Vizconde de Begijar.

Среди белых сухих вин лучшим стало новозеландское Taka Sauvignon Blanc Marlborough.

Источник фото: скриншот сайта Роскачества

Также специалисты отметили, что лучшим полусухим белым вином можно назвать итальянское Cielo Puglia Trebbiano Pinot Grigio. Наиболее интересными полусладким белым вином оказалось чилийское Santa Luz Alba Moscato.

Медики ранее предупредили, что избежать похмелья можно лишь в одном случае. Для этого надо не превысить индивидуальную дозу алкоголя, которую организм может переработать.