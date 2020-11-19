Роскачество рассказало, есть ли разница в качестве между дешевой и дорогой водкой

Роскачество еще раз проверило качество водки. Организация пришла к выводу, что как дорогие, так и дешевые бренды безопасны для употребления.

Специалисты взяли на экспертизу образцы водки объемом 0,5 литра и стоимостью от 200 до 1554 рублей.

«В результате вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной (соответствует требованиям 171-ФЗ)», — сказано в сообщении на сайте организации.

Эксперты указали, что большинство товаров получили пять баллов в рейтинге организации. Роскачество пришло к выводу, что качество водки не зависит от цены. Алкоголь от 230 до 1000 рублей дегустаторы оценили выше всего. Они обращали внимание на вкус и аромат.

Уточняется, что вся водка изготовлена на основе пищевого спирта. В ней не нашли фурфурола и денатурирующих веществ. В образцах также нет метанола и токсичных веществ ниже установленного уровня. Крепость напитков и полнота налива соответствуют информации, указанной на бутылке.

Тем не менее организация обнаружила небольшие недостатки. У экспертов возникли вопросы к способам очистки водки двух торговых марок, еще у двух брендов вкус алкоголя оказался резким и жгучим.

Роскачество впервые провело исследование водки в 2017 году. Тогда организация изучила 49 товаров от 34 компаний. В 2020 году проверить решили водку из спирта сорта «люкс» или «альфа». Эксперты работали с 23 товарами от 14 производителей. В рамках повторного исследования специалисты сделали рейтинг с информацией о водке 72 брендов.