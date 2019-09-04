Роскачество рассказало, что школьники должны есть на завтрак

Оптимальный завтрак для школьника включает в себя злаковые, яйца и молочные продукты. Специалисты назвали эти три составляющих базовыми для правильного питания детей.

Рекомендации о том, каким именно должен быть завтрак ребенка школьного возраста, опубликовало Роскачество. В злаках, яйцах и молоке, содержатся необходимые для роста и развития вещества — медленные углеводы и белок. Последний детский пищеварительный тракт усваивает максимально легко и быстро.

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Разнообразить завтраки можно овощами, фруктами и ягодами, которые являются источниками растительной клетчатки, витаминов и минералов. В омлет, например, добавлять зелень и овощи, а в кашу и творог — ягоды или кусочки фруктов. Напоить ребенка лучше компотом, ягодным чаем или соком.

Сухие завтраки в Роскачестве посоветовали позволять ребенку не чаще одного-двух раз в неделю, поскольку в них слишком много сахара. Если есть их слишком часто, то возникает риск развития диабета, ожирения и аллергии.

Предпочтение среди сухих завтраков лучше отдать быстрорастворимым кашам — в них сахара меньше, а клетчатки, наоборот, больше. Однако чувство насыщения они дают не так долго, как каши из цельного зерна. В последние нелишним будет добавить кусочек сливочного масла.

Чередовать каши в Роскачестве посоветовали с яичными и творожными завтраками. Это либо омлеты и отварные яйца с кусочком цельнозернового хлеба, либо запеканка, сырники и ленивые вареники.