Роскачество рассказало, чем в жару вредны холодный чай и кофе

Холодные напитки в жару — дело привычное. Чтобы не отказываться от любимых чая и кофе, многие зачастую заменяют их на прохладные аналоги. Но, как оказалось, злоупотреблять такими продуктами не стоит.

Подробности о составе напитков рассказали специалисты Роскачества. Их советы опубликованы на сайте организации.

Эксперты заметили, что видов охлажденного кофе два. Первый готовят традиционными способами, настаивают и охлаждают. Второй охлажден изначально и называется колд брю. Его заваривают 15–18 часов в холодной воде, температура которой не превышает +2…+4 градуса.

Чтобы скрыть горький вкус охлажденного кофе, производители могут добавить туда сахар, сливки, подсластители и стабилизаторы. В итоге порой напиток получается калорийнее капучино или обычного кофе с молоком.

Если уж и останавливать выбор на холодном кофе, то выбирать его без искусственных подсластителей в составе, с наименьшим количеством калорий и необходимым для придания бодрости содержанием кофеина.

Количество антиоксидантов в напитках разного способа приготовления практически одинаковое. Тем, у кого есть проблемы с пищеварением, лучше пить кофе холодного заваривания. Так сведется к минимуму риск получить изжогу или желудочное расстройство.

Положительный эффект от чая будет, если в нем много антиоксидантов. От бутилированного напитка этого ожидать не стоит: по своему составу каждый из них ближе к газировке, с превышенной дозой сахара.

В охлажденных чаях, добавили в Роскачестве, антиоксидантов почти в 10 раз меньше, чем в обычном пакетированном чае, и его полезные свойства — снижение риска диабета и улучшение сердечной деятельности — практически сводятся к нулю.

Тем, кто любит холодный чай, лучше всего готовить его дома. Причем остужать напиток нужно без использования льда. Пить полезнее свежезаваренный напиток.