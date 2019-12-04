Роскачество рассказало, чем искусственная елка хуже живой

Искусственная елка наносит более серьезный вред природе, чем живое дерево, купленное для новогоднего праздника. Первые не принимаются в переработку: на свалке они закисляют грунтовые воды или выделяют канцерогены при сжигании.

Производство искусственных елей, отметили в Роскачестве, связано с большими энергозатратами и, соответственно, парниковыми выбросами.

Природа же страдает только от незаконной вырубки хвойных деревьев. Те, что продаются на легальных елочных базарах, выращивают в специальных питомниках к праздникам. Кроме того, специалисты производят дежурную вырубку на дорожных обочинах, рядом с газопроводом или зоной ЛЭП. В таких местах елок быть не должно.

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Санитарная вырубка способствует прореживанию леса от большого количества деревьев, которые в итоге только истощают почву. Деньги, полученные от продажи елей и сосен, лесничество обычно направляет на восстановление зеленого массива.

На переработку искусственные ели сдать нельзя — они неоднородны по своему составу. Загрязняют окружающую среду они как на свалке, так и при сжигании. Поэтому такие деревья стоит приобретать с расчетом на долгую эксплуатацию и хранить у себя долгие годы.

Покупать искусственное праздничное дерево в Роскачестве посоветовали в крупных супермаркетах либо в специализированных торговых точках. Упаковка изделия должна содержать сведения о наличии вредных химических веществ или их отсутствии. Кроме того, производитель должен указать, обработана ли елка антивоспламеняющими веществами, дату ее изготовления и сведения на русском языке.

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Если елка действительно качественная, то она не будет выглядеть хуже, если ее ветки согнуть, подергать за иголки или провести рукой против их «роста».

Живую ель или сосну можно приобрести в лесничестве, магазине или на елочном базаре. Последний, если он легален, работает под соответствующей вывеской, а у продавцов есть разрешительный талон на торговлю, касса, прайс-лист и средства для замера дерева — рулетка или линейка. Покупателям стоит обратить внимание на наличие упаковочного материала и книги отзывов и предложений.

Ветви у хорошего дерева эластичные, их легко погнуть, а ствол — весь в иголках. При этом хвоя приятно пахнет при разломе и не осыпается. Если же на срезе ствола видна широкая темная кайма, то простоит такая ель недолго.