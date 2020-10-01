Роскачество рассказало, безопасна ли минеральная вода
Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, насколько качественна минеральная вода. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».
По данным экспертов, минералка безопасна для здоровье, но это, как правило, обычная очищенная водопроводная вода.
По словам замруководителя ведомства Александра Борисова, некоторых покупателей сбивает с толку слово «источник». Они думают, что в бутылке действительно вода из какого-то источника.
«Таким образом, в самом товарном знаке закладываются качественные характеристики этой воды и товар получает маркетинговое преимущество», — пояснил он.