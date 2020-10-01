Роскачество рассказало, безопасна ли минеральная вода

По данным экспертов, минералка безопасна для здоровье, но это, как правило, обычная очищенная водопроводная вода.

По словам замруководителя ведомства Александра Борисова, некоторых покупателей сбивает с толку слово «источник». Они думают, что в бутылке действительно вода из какого-то источника.

«Таким образом, в самом товарном знаке закладываются качественные характеристики этой воды и товар получает маркетинговое преимущество», — пояснил он.