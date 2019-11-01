Роскачество раскрыло лайфхаки по выбору мяса и сыра

После того, как свежесть мяса подтвердилась, можно промокнуть его салфеткой. Если бумага намокнет, то мясо после жарки или варки будет сухим, потому что весь сок из него вытечет.

Диетолог рассказала, какие продукты опасно сочетать Подробнее

Если на разрезе середина куска мяса темнее, чем по краям, то страшного в этом ничего нет. Это последствия современной упаковки. Сейчас для этого используют газовую среду, которая защищает продукт от микробов, но при этом влияет на цвет. Никакой опасности для человека это не несет и не оказывает влияния на вкус готового продукта.

Также не стоит пугаться белых вкраплений в курином филе. Этот дефект вызван прижизненным изменением мышечной ткани. Причины появления этих белых следов пока изучаются, но уже точно известно, что это не гормоны.

Ситуация с сыром сложнее, чем с мясом. Так, узнать, есть ли внутри молочного продукта животные жиры, можно только в лабораторных условиях. Мнение, что сыр с пальмовым маслом крошится при нарезании, подтверждения не нашло. Это связано только с технологией приготовления и особенностью формирования сырного зерна. К примеру, для чеддера рассыпание на крошки — главный отличительный признак.

Диетологи заявили, что мясо лучше не употреблять с фруктами, так как это вызовет сильное брожение в организме. Также осторожно нужно использовать в качестве гарнира углеводы, потому что это приведет еще и к вздутию.