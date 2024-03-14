Общество 14 марта 2024, 16:13 Роскачество: пшеничная мука высшего сорта сделает блины тонкими и воздушными

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Масленичная неделя продолжается в России. В связи с этим эксперты Роскачества дали советы по выбору продуктов для приготовления традиционного блюда, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты рекомендовали покупать пшеничную муку высшего сорта или «экстра». Благодаря данному ингредиенту блины получаются тонкими и воздушными.

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«Посмотрите на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Темный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть», — предупредили в Роскачестве.

Сливочное масло лучше выбирать в фольгированной упаковке. Средняя цена действительно качественного продукта — 90-100 рублей за 100 граммов.