Роскачество проверит мясные и молочные продукты и детские товары

Роскачество сообщило о «не очень хорошем результате» исследования российского ультрапастеризованного молока. Сейчас проверяют сыры, в ближайшее время продолжится проверка молочных продуктов, а также исследование мясной продукции, товаров легкой промышленности и детских товаров — высокорисковых видов продукции, рассказал ТАСС глава Роскачества Максим Протасов.

«Для нас очень важно, чтобы нигде мышь не проскочила. И мы запускаем сейчас эти веерные исследования, причем очень точечные, по тем видам продукции, которые мы считаем высокорисковыми», — пояснил Протасов.

Ведомство ориентируется на жалобы потребителей, в частности в соцсетях, на ухудшение качества продуктов. Планируется проверить пиво, поскольку его импортные ингредиенты будут заменяться отечестыенными.

«Мы прекрасно понимаем, хмель и прочее будут замещаться, будет происходить корректировка рецептур продукции, а раз они будут, мы должны сделать все, чтобы они прошли незамеченными для потребителя с точки зрения качества», — сообщил Максим Протасов.

Он напомнил, что Московская область, Москва и Белгородская область — лидеры по количеству выпускаемых товаров с государственным «Знаком качества». Московская область получила 27 «Знаков качества», в том числе за нарезной белый хлеб, колбасу, сливочное масло, шоколад, готовые завтраки.