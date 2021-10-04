Роскачество проверит готовые наггетсы на безопасность

Россиянам рекомендовали внимательно относиться к выбору изделий, которые продаются под названием «наггетсы». Дело в том, что в России нет стандартов для их производства. Роскачество намерено провести исследование этой продукции.

«Роскачество рекомендовало россиянам внимательно относиться к выбору изделий, которые продаются под названием „наггетсы“ из-за отсутствия в России стандартов для их производства. В связи с различными потребительскими опасениями, связанными со свежестью и безопасностью данной категории продукции, Роскачество запускает внеочередное веерное исследование наггетсов», — сказано в сообщении организации, которое привел ТАСС.

Роскачество планирует опубликовать результаты исследования замороженных наггетсов 20 брендов. Их проверят по 533 показателям качества и безопасности.

В рамках проекта «Внимание! Еда!» специалисты Роскачества проверили зефир ванильный от пяти популярных производителей. У зефира довольно высокая калорийность. В 100 граммах продукта содержится от 250 до 300 калорий. Но плюс в том, что это легкий десерт. Кроме того, зефир считается одной из самых полезных сладостей. В составе натурального зефира на основе желатина присутствуют природные хондропротекторы, которые положительно влияют на костную систему.