Роскачество проверило винные напитки и нашло нарушения

Вино разных сортов и разных производителей пользуется неизменным успехом у россиян. Роскачество решило проверить качество винных напитков и нашло ряд нарушений.

Организация взяла на экспертизу продукцию 20 торговых марок. При этом 18 — российские, еще две произведены в Испании и Литве. Все напитки проверили более чем по 40 показателям.

По национальному стандарту в составе винного напитка должно быть не меньше половины объема виноматериалов. Вторая часть — это ректификованный этиловый спирт, вода, красители и ароматизаторы. Виноделы могут сделать алкоголь игристым, искусственно добавляя туда двуокись углерода.

Специалисты Роскачества выяснили, что большинство винных напитков делают из виноградного сырья. Исключение составили четыре марки. Свой продукт они произвели на основе фруктов. Тем не менее результаты проверки показали, что в десяти из 16 продуктов есть нехарактерные для виноградных спиртов значения изотопов кислорода и водорода.

«Данные отклонения, хоть и не являются нарушением, но свидетельствуют о том, что при изготовлении этих напитков, вероятнее всего, использовались фруктовые спирты», — сказано в сообщении.

Эксперты отметили, что лишь у четырех образцов на этикетках говорилось о соответствии требованиям национального стандарта, хотя подобная информация должна быть написана на любом алкоголе, который продается в РФ.

Еще семь марок не выполнили обязательные требования российского законодательства. Речь идет о нарушениях в маркировке. В двух напитках нашли консерванты, еще в двух продуктах значения объемной доли этилового спирта не совпадали с указанными на этикетке. А три марки обманули в названии. Они написали, что «напиток полусладкий», хотя это не соответствовало действительности. Кроме того, в составе одного из образцов обнаружили синтетический краситель.

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