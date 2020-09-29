Роскачество проверило безопасность мобильных браузеров

Специалисты Роскачества исследовали 24 популярных мобильных браузера. Десять из них работают на iOS, 14 — на Android. Эксперты не рассматривали решения, которые касались конфиденциальности и приватности. В итоге более половины сервисов передают данные третьим лицам.

«Кто-то их старается продать, кто-то передает данные на обработку третьей стороне», — заявил ТАСС генеральный директор Автономной некоммерческой организации по содействию развитию робототехники и инновационных технологий «ПравоРоботов» Никита Куликов.

По его словам, данные людей «с их немого согласия» становятся доступными третьим лицам. Пользователь сам ставит галочку, когда скачивает приложение и регистрируется в нем.

Наивысшую оценку по информационной безопасности Роскачество поставило «Яндекс.Браузеру», Opera, Brave на Android. Работающие на iOS «Яндекс.Браузер», Opera Touch, Safari также получили высокие оценки.

Эксперты изучали браузеры по 146 критериям. Специалисты скачивали файлы, добавляли сайты в закладки, искали информацию через интернет, настраивали внешний вид браузера и так далее.

Ранее дошкольный педагог-психолог Полина Малахова выразила мнение, что опасность соцсетей преувеличена. По ее словам, детей надо научить правильно пользоваться подобными сервисами.