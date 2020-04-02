Роскачество проверило антипригарные сковородки

Всего на проверку отправили 31 сковороду стоимостью от 199 до 3090 рублей. 13 образцов представили российские производители, 11 — китайские, два — итальянские. Также в эксперименте приняли участие сковородки из Чехии, Индонезии, Австрии и Украины.

Большая часть представленной продукции оказалась качественной и безопасной. Основные претензии у экспертов возникли к качеству антипригарного покрытия. Только девять сковородок хорошо показали себя на этом испытание.

На семи экземплярах пригорело молоко, на одной покрытие вздулось после нагревания, одна сковорода не прошла сразу два теста. Еще у восьми представленных образцов обнаружились небольшие недостатки.

Непрочную ручку нашли только у одной сковороды. Один экземпляр вообще не прошел испытание, так как в ходе нагревания воды через покрытие начал выделяться большое количество алюминия. Это нарушение санитарных норм.

Реальный срок эксплуатации заявили только три сковородки. Во всех остальных случаях срока или не было или он превышал реальные возможности использования сковородок.