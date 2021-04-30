Роскачество призвало к умеренности при употреблении кагора

Кагор изначально был создан как церковное вино, поэтому пить его нужно в умеренных количествах. Излишества тут просто неуместны, заявили в Роскачестве.

Таким вином можно сопровождать или завершать пасхальную трапезу. Предварительно его лучше охладить до 16-18 градусов.

«Кагор изначально создавался не просто как десертное вино, а как напиток причастия, часть церковного обряда», — напомнила директор департамента исследований и продвижения винодельческой продукции организации Олеся Буняева.

Качественный кагор должен иметь насыщенный темно-красный цвет, в аромате — гамму спелых красных фруктов и черных ягод в сочетании с тонами шоколада, ягодного и фруктового джема, сухофруктов.

На этикетке классического российского кагора должна быть надпись «вино крепленое» или «вино ликерное», а также информация о сочетании сахара и спирта. Обычно это 160 граммов сахара на литр и 16% алкоголя.

Помимо кагора, на столах на Пасху обязательно появятся куличи. Их врачи-диетологи советуют печь, используя легкие варианты продуктов: менее жирный творог, небольшое количество цукатов. Из-за того, что в этом году Пасха совпала с майскими праздниками, еще одна рекомендация коснулась умеренности в поедании шашлыков.