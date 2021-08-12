Роскачество признало опасной каждую вторую школьную рубашку

Роскачество провело исследование школьных рубашек для мальчиков. И каждая вторая из них оказалась опасной. О результатах проверки рассказали на сайте ведомства.

Рубашка является обязательным дополнением к брюкам и входит в комплект школьной формы, предусмотренный ГОСТом. Роскачество изучило рубашки 35 брендов, среди которых Marks & Spencer, O`Stin, Gulliver, Zara, Finn Flare, «Перемена», «Старт», «Смена». Специалисты проверили их на безопасность, качество, а также достоверность маркировки.

Большинство рубашек оказались небезопасны для здоровья. Практически в каждой второй рубашке кожа не дышит, а ткань не впитывает влагу. Тест на качество тоже провалили почти все изделия, будь то хлопок или синтетика. Они быстро теряют внешний вид: легко протираются, рвутся и покрываются катышками.

Лучше покупать рубашку, в ткани которой много хлопка. Но информация на этикетках не всегда правдивая — у восьми товаров указанный состав не соответствовал реальному. Самым вопиющим примером стал Fashion Leader, который заявил 80% хлопка, а ткань оказалась на 100% из полиэстера.

По результатам исследования полное соответствие требованиям законодательства и опережающим стандартам Роскачества показали школьные рубашки только двух торговых марок: Zara и Van Cliff Junior.

Ранее в Роскачестве рассказали, какая одежда может быть опасной для здоровья.