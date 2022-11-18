Общество 18 ноября 2022, 20:34 Роскачество признало лучшими 20 марок молока из 100

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Роскачество проверило 100 различных марок молока. Среди них качественными оказались 20 российских брендов и один белорусский, сообщил журнал Teleprogramma.pro.

Продукты оценивали по наличию антибиотиков, микроорганизмов и растительных жиров. Последние говорят о подделке. Также проверили внешний вид, цвет, консистенцию и запах.

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В итоге в список лучших попали такие марки, как «Асеньевская ферма», «Братья Чебурашкины», «Вологодское», «Волжские просторы», «Гармония дня» и другие.

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