Роскачество признало китайские фейерверки безопасными

Наиболее популярные марки китайских фейерверков проверили на соответствие параметрам качества и безопасности. Специалисты выяснили, что товары можно использовать без риска нанести вред себе или окружающей среде.

Исследование провели эксперты Роскачества, опубликовав его результаты на сайте организации. Продукция 10 известных брендов тестировалась по 32 показателям, в том числе по стойкости к климатическим условиям, восприимчивости к удару при падении и безопасности транспортировки.

Стоимость закупленных на онлайн-площадках и в точках продаж образцов составила от 550 до 1999 рублей.

Все товары, подчеркнули в организации, оказались качественными и безопасными. После запуска концентрация вредных веществ в воздухе не превышала норму, уровень шума тоже остался в пределах допустимого значения в 140 децибел. Только у одного продукта специалисты заметили несоответствие: его фактическое время срабатывания оказалось меньше заявленного где-то на пять секунд.

В организации добавили, что цена никак не влияла на время работы салютных батарей. Аналогичная ситуация сложилась и с уровнем освещенности.

Эксперты напомнили, что нельзя применять изделия, если у них истек срок годности. Небезопасно запускать фейерверки, на которых есть следы порчи или отсутствует инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия.

Если батарея случайно упала из рук, использовать ее можно. Если вдруг фейерверк выпал с большей высоты, то применять его запрещено.

Ранее признаки безопасной пиротехники перечислили в Роспотребнадзоре.