Роскачество признало китайские фейерверки безопасными
Исследование провели эксперты Роскачества, опубликовав его результаты на сайте организации. Продукция 10 известных брендов тестировалась по 32 показателям, в том числе по стойкости к климатическим условиям, восприимчивости к удару при падении и безопасности транспортировки.
Стоимость закупленных на онлайн-площадках и в точках продаж образцов составила от 550 до 1999 рублей.
Все товары, подчеркнули в организации, оказались качественными и безопасными. После запуска концентрация вредных веществ в воздухе не превышала норму, уровень шума тоже остался в пределах допустимого значения в 140 децибел. Только у одного продукта специалисты заметили несоответствие: его фактическое время срабатывания оказалось меньше заявленного где-то на пять секунд.
В организации добавили, что цена никак не влияла на время работы салютных батарей. Аналогичная ситуация сложилась и с уровнем освещенности.
Эксперты напомнили, что нельзя применять изделия, если у них истек срок годности. Небезопасно запускать фейерверки, на которых есть следы порчи или отсутствует инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия.
Если батарея случайно упала из рук, использовать ее можно. Если вдруг фейерверк выпал с большей высоты, то применять его запрещено.
Ранее признаки безопасной пиротехники перечислили в Роспотребнадзоре.