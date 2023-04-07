07 апреля 2023, 14:17
Роскачество: при выборе кагора необходимо обращать внимание на этикетку
В этом году Пасха отмечается 16 апреля. В преддверии праздника специалисты Роскачества рассказали РИА «Новости», какой кагор выбрать.
Как сообщило Nation News, лидирующие позиции занимают крымские вина «Шато Тамань Резерв», «Наши Традиции» и «Партенит».
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При выборе кагора специалисты посоветовали обращать внимание на этикетку — на ней должны быть указаны слова «крепленое» или «ликерное» вино. Также хорошим ориентиром будет цена напитка, стоимость качественного кагора начинается от 500 рублей.
Пасха
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