Общество 04 марта 2024, 19:09 Роскачество: при краже телефона нужно сразу заблокировать SIM-карту

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При краже телефона нужно сразу позаботиться о защите и сохранности персональных данных. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Там объяснили, что не стоит поддаваться панике и эмоциям. Первым делом следует позвонить на горячую линию своего мобильного оператора. Нужно объяснить, что телефон крали и заблокировать SIM-карту. Кроме того, о случившемся стоит также сообщить в банки, приложения которых были установлены на телефоне.

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«Телефонные воры первым делом попытаются получить доступ к банковским приложениям, социальным сетям и учетным записям. <…> Поэтому до того, как злоумышленники изменят ваши пароли и заблокируют доступ к вашим учетным записям, сами заблокируйте свою SIM-карту», — рассказали в Роскачестве.

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