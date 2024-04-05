Общество 05 апреля 2024, 14:12 Роскачество: при блокировке автомобиля другой машиной нужно связаться с ГИБДД

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Эксперты Роскачества описали порядок действий в ситуации с блокировкой автомобиля другой машиной. При отсутствии возможности связаться с владельцем, стоит обратиться в ГИБДД, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Стражи порядка предложат несколько путей решения проблемы: попытаются самостоятельно найти собственника или прибудут на место для проверки.

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«Если владелец не обнаруживается, а авто находится на проезжей части и действительно создает препятствия для движения других транспортных средств, инспектор ГИБДД может составить протокол и вызвать эвакуатор», — пояснили эксперты.

Они также добавили, что жалобу на брошенную во дворе дома машину необходимо направлять в местную администрацию или управляющую компанию.