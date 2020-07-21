Роскачество посоветовало, как не стать жертвой фальшивых лотерей

В ведомстве рассказали, что пользователям присылают письма, в которых сообщают о выигрыше какого-либо ценного приза и просят перевести деньги для его получения. Специалисты посоветовали быть внимательными с такими посланиями.

Если лотерея существует и человек в ней участвовал, то в письме к нему обратятся по имени и укажут номер его лотерейного билета. Также в сообщении будут написаны адрес и название организатора розыгрыша.