Роскачество перечислило самые эффективные защитные маски

В Роскачестве проверили эффективность защитных масок 14 торговых марок и определили самые лучшие. Лидируют отдельные медицинские защитные маски. Тем не менее ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов.

«Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует 100% защиты. Лучший результат — у нетканевой маски с вирусной проницаемостью 56,2%, худший — у маски-респиратора KN95 FFP2 с клапаном, которая задерживает менее 3% вирусов», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте ведомства.

В результате самые эффективные медицинские маски — CSVT, респираторы FFP2 без клапана — Top Striker, многоразовые нетканевые — МД СТМ и Petty Star Mask.

Роскачество проводило исследование вместе с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России). Они проверили маски 14 торговых марок, девять были произведены в России, а пять — в Китае.

Тем не менее все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат вредных веществ. Эксперты отметили, что эти маски нельзя использовать в красных зонах, но можно в быту.

Специалисты напомнили, что маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека. Это и снижает риск заболеть.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока рано отказываться от масочного режима, несмотря на снижение заболеваемости.