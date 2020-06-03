Роскачество перечислило 10 опасных фруктов и овощей

Эксперты Роскачества предупредили о вредных овощах, фруктах и ягодах, которые есть у каждого на кухне. Производители накачивают их органическими ядами, чтобы плоды успевали дозреть и чтобы их не поедали паразиты. Но некоторые фрукты и овощи и сами по себе опасны.

Эксперты назвали 10 продуктов, в которых может быть опасный яд, и признаки его присутствия. Первой в списке оказалась картошка. Если у нее есть зеленые «бочки», значит она содержит соланин.

«Все цветные образования на корнеплоде следует срезать. Если образование обширное и покрывает более половины клубня, то такой клубень лучше выбросить. Употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации», — объяснил кандидат биологических наук РГАУ-МСХА имени Тимирязева Артем Овод Роскачеству.

По его словам, даже в процессе обычной варки или жарки соланин в каком-то количестве все равно остается.

Еще один опасный продукт — грибы. К отравлению может привести блюдо не только с мухоморами, лжеопятами и поганками, но и с вполне съедобными, но старыми грибами. При перезревании в них образовываются токсичные вещества, продукты разложения белков.

Косточка вишни или абрикоса содержит амигдалин. Если ее разгрызть или повредить, организм подвергнется воздействию цианида. От нескольких косточек, скорее всего, ничего не будет, но доза в 1,7 миллиграмма цианида на один килограмм массы тела человека является смертельной.

В редьке есть ядовитое вещество гликозид. Если съесть много редьки, может заболеть печень и начаться головокружение.

Мускатный орех содержит миристицин, который оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему. Эксперты Роскачества не рекомендуют есть более 10 граммов мускатного ореха в сутки.

Стебли и листья, а также зеленые помидорные плоды вызывают головную боль и расстройство желудка. Так же, как и в картошке, там содержится соланин. Когда помидоры розовеют или краснеют, его содержание становится минимальным.

Из-за синильной кислоты представляют опасность косточки яблок. Одно семечко содержит 0,4 миллиграмма цианида — для слабого организма это уже может грозить отравлением. Ту же кислоту содержит черная бузина, поэтому рекомендуется включать в рацион только полностью созревшие ягоды.

В фасоли есть фитогемагглютинин, который повышает риск проникновения в клетки вредных веществ и даже ядов. Нивелировать это действие можно с помощью высокой температуры, поэтому фасоль нужно тщательно готовить.